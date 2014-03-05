Байкери відпустили викраденого раніше українського генерала

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, внаслідок вжитих оперативних заходів вдалося встановити місце знаходження Коваля.

Переговори щодо його звільнення пройшли успішно.

Коваль, який очолює оперативну групу Держприкордонслужби по ситуації в АР Криму, продовжує виконувати свої обов’язки, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними відомства, Коваля викрали сьогодні близько 16.00 поблизу Ялтинської дивізії морської охорони.

За попередньою інформацією, група у складі близько 40 осіб, серед яких переважно були байкери, оточила Коваля, який був ще з декількома людьми, відтіснили його від цих людей і “силоміць посадили в позашляховик”.