Байкери відпустили викраденого раніше українського генерала
19:05, 05 березня 2014Політика
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Викрадачі звільнили директора Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-полковника Михайла Коваля.
Михайло Коваль / УП
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, внаслідок вжитих оперативних заходів вдалося встановити місце знаходження Коваля.
Переговори щодо його звільнення пройшли успішно.
Коваль, який очолює оперативну групу Держприкордонслужби по ситуації в АР Криму, продовжує виконувати свої обов’язки, наголошується у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними відомства, Коваля викрали сьогодні близько 16.00 поблизу Ялтинської дивізії морської охорони.
За попередньою інформацією, група у складі близько 40 осіб, серед яких переважно були байкери, оточила Коваля, який був ще з декількома людьми, відтіснили його від цих людей і “силоміць посадили в позашляховик”.
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