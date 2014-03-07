У Криму замість "Інтеру" в ефірі транслюють російський НТВ

Про це повідомив власний кореспондент УНІАН, а також пишуть в соціальних мережах жителі Криму.

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"Ну все, в Сімферополі на аналогу - замість Інтеру - НТВ", - написав кримський собкор "Інтеру" Максим Кошелєв.

"Зі штабу командування ВМСУ повідомляють, що о 12:20 в Севастополі зникла трансляція телеканалу "Інтер", замість нього в ефірі працює телеканал НТВ (Росія)", - заявив керівник кримського медіа-центру Міністерства оборони країни Владислав Селезньов.

Разом з тим, в "кабелі" "Інтер" та інші українські канали поки що є.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення заявив про збройне захоплення невідомими Кримського радіотелевізійного передавального центру.

У ефірі в Криму замість "1+1" почали крутити російський "Перший канал", а замість "Чорноморської ТРК - "Росія 24". Також у ефірі відключено "5 канал".