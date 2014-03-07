Вимкни камеру або ми тебе вб'ємо: Amnesty International закликає убезпечити журналістів у Криму

Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International, яка є в розпорядженні УНІАН.

Зростання кількості випадків переслідування та залякування журналістів, активістів та мирних протестувальників в Криму сигналізує про нагальну потребу в потужній міжнародній місії спостерігачів в Україні, заявила сьогодні Amnesty International.

Організація закликає Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) терміново створити потужну міжнародну спостережну місію до України.

“Проведення моніторингу ситуації з дотримання прав людини в Криму стає щодалі складнішим. Озброєні групи, які називають себе Самообороною Криму, переслідують протестувальників, журналістів та спостерігачів за дотриманням прав людини, залишаючись при цьому безкарними", - сказав Джон Дальхузен, директор програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії.

Читайте такожМісія ОБСЄ знову спробує потрапити до Криму - Міноборони ПольщіВчора два представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) були змушені скоротити свій візит до Криму з міркувань безпеки. Окремо від цього, невстановлені військовослужбовці не пропустили на територію півострова деяких членів ОБСЄ.

5 березня Спеціальний посланець Генерального секретаря ООН до Криму був також змушений скоротити свій візит. Тільки через кілька годин після прибуття до Криму, його зустрів з погрозами натовп людей, які скандували проросійські гасла, а озброєні люди змусили його повернутися до свого автомобіля і попрямувати до аеропорту.

На думку Дальхузена, Росія повинна привітати ініціативу зі створення спостережної місії ОБСЄ, а не блокувати її.

Читайте такожУ Сімферополі ледь не побили кримчанку з українським прапором“ОБСЄ повинна щонайшвидше створити потужну спостережну місію з повноваженнями безперешкодного доступу до всіх частин України, зокрема до Криму, де ситуація стає дедалі напруженішою. Росія, в свою чергу, повинна привітати цю ініціативу, а не блокувати її", - сказав Джон Дальхузен.

Мирні демонстранти, які намагаються виразити свою підтримку єдності України та виступити проти російської військової присутності на Кримському півострові, стали жертвами залякування зі сторони проросійських активістів.

Під час нападів на журналістів та протестувальників представники міліції були зазвичай відсутніми або малочисельними, та найчастіше не втручалися.

Так, 5 березня сто агресивно налаштованих чоловіків, які назвалися представниками загону Кримської Самооборони, змусили групу з близько сорока жінок закінчити їхню мирну акцію протесту перед штабом Військово-морських сил у Сімферополі. Жінки тримали плакати з закликами до миру і засудженням військової інтервенції Росії в Криму.

Чоловіки також напали на журналіста видання "Аргументи тижня - Крим", коли він намагався зняти подію на камеру. Вони виштовхнули його на дорогу та погрожували побиттям.

Читайте такожУ Сімферополі група молодиків атакувала журналістів німецької газети "Більд" Кримські міліціонери, які стояли за 30 метрів, не реагували на цей інцидент.

6 березня чоловіки, одягнені в мундири російських козаків, та представники загону так званої Самооборони Криму, погрожували журналістці Kerch.fm, коли вона із колегою прямували до порому на перетині кордону, який за їх інформацією був окупований російськими військами. Чоловіки сказали їй: "Вимкни камеру або ми тебе вб'ємо".

Amnesty International закликає російські війська, які де-факто окупували Крим, і нову українську владу забезпечити, щоб усі зацікавлені в майбутньому України та її регіонів були в змозі висловлювати свої погляди мирним шляхом.