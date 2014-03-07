США допомагають Україні скоротити залежність від поставок сировини з Росії - Білий дім

Про це заявив журналістам представник Білого дому Джош Ернест, повідомляє РІА «Новости».

”Поки що немає даних, що наразі існує великий ризик нестачі природного газу”, - сказав Ернест. За його словами, обсяг запасів скрапленого природного газу в сховищах Європи та України вищий, ніж зазвичай, завдяки м`якій зимі.

Ернест також сказав, що США допомагають Україні скоротити залежність від поставок сировини з Росії. Але відповідаючи на питання журналістів , чи планують США почати постачання власного газу до Європи, представник Білого дому сказав, що перший експорт з США очікується не раніше кінця 2015 року, так що ”негайного ефекту не буде”.

Як повідомляв УНІАН, члени комітету з енергетики і комерції палати представників США 6 березня зареєстрували законопроект, що дозволяє експорт скрапленого природного газу до країн Східної Європи, зокрема й України, для зниження їх залежності від поставок російського газу.

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Про це йдеться в повідомленні комітету.

«Події в Україні підкреслюють проблеми із зайвою млявістю процесу затвердження експорту скрапленого природного газу. Схвалюючи цей закон, ми надсилаємо чіткий сигнал, що Америка має намір повною мірою скористатися своїми енергетичними ресурсами, розвивати їх не тільки для власних потреб, а й для забезпечення поставок газу для наших союзників для зниження впливу Росії”, - говориться в повідомленні з посиланням на слова голови комітету Фреда Аптона.

Також у повідомленні наголошується, що цей законопроект спрямований на пом`якшення чинного в США законодавства щодо експорту.

Так, у документі говориться, що для країн, які не мають угоди про вільну торгівлю зі США, необхідне додаткове схвалення операцій з Міністерством енергетики, що займає тривалий час.

Водночас, міністр енергетики США Ернест Моніз вчора заявив про готовність для відкритого обговорення реформ із конгресом.

Одночасно Reuters відзначає, що вже більш як 20 компаній в США подали заявки на експорт скрапленого природного газу. Але, як відзначає агентство, великих поставок не варто чекати раніше 2017 року, тому що навіть після дозволу експорту, необхідно побудувати устаткування і доки вартістю мільярди доларів.

Довідка УНІАН. Україна в 2013 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м. Велику частину імпорту становив російський газ (близько 26 млрд кубометрів), решта - європейський.

У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з РФ).

Проте, після наданої знижки «Газпромом» у 30%, з 1 січня всі європейські маршрути поставок палива Україною були закриті. Після усунення наприкінці лютого 2014 року Президента України Віктора Януковича, Росія відмовилася виконувати досягнуті домовленості, і з 1 квітня повертає колишню ціну на свої енергоносії. Україна прийняла рішення повернутися до закупівель газу в європейських країнах, наростивши їх обсяги.