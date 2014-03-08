Після арешту Губарєва в Донецьку кількість мітингувальників зменшилася в десятки разів
Кількість учасників сепаратистських акцій в Донецьку знизилася в рази.
Це сталося після вчорашнього арешту їхнього лідера Павла Губарєва, повідомляє ТСН.
Так званий самопроголошений губернатор Донеччини проведе в СІЗО найближчі 2 місяці. Такий запобіжний захід йому обрав у Шевченківський райсуд Києва.
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Тепер дії мітингувальників координує дружина Губарєва, причому, вже, як сама каже, з Росії. На сьогодні вона через соцмережі збирала акцію за звільнення її чоловіка, але на площі перед облдержадміністрацією прийшли вже не тисячі, як раніше, а заледве сотня людей.
Сама держбудівля досі в оточенні силовиків. Центральний вхід перекритий вантажівками, а на сходах чергують спецназівців у повній екіпіровці.