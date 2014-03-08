Відновлення Будинку профспілок обійдеться в 100 млн гривень

В даний час до роботи залучено "Київпроект", який побудував центральний офіс профспілок 34 роки тому, повідомляє ТСН.

Попередній огляд свідчить - відремонтувати приміщення можливо. Опорні конструкції збережено. Зараз з будівлі виносять вцілілі речі. Таких майже не залишилося.

Кабінети, які не згоріли, розграбовані. Уцілів тільки архів, який знаходився в підвальному приміщенні. Всі інші приміщення, де базувався Штаб національного опору, зруйновані повністю.

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Грошей на відновлення у Федерації профспілок не вистачить. Сподіваються, що до процесу долучаться громадські організації та держава.

Як відомо, в ніч на 19 лютого під час найпринциповіших протистоянь на Майдані силовики підпалили Будинок профспілок. Всередині живцем згоріли люди.

"Якщо подивитися там на конструкцію, зокрема на алюмінієві і металеві, або сейфи, якщо б це запалили папір чи меблі, то такої температури вони не дають, ці джерела пожежі, щоб спалити сейф. Очевидно, що застосовувалися ще якісь спецзасоби, які призвели до такого масштабного руйнування", - вважає в.о. голови Федерації профспілок України Григорій Осовий.