Глава МЗС Нідерландів: Мало хто на сході України хоче бути підданим іншої країни

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Франс Тіммерманс вважає, що на сході України не багато людей, які виступають за вихід із складу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

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«Виправте мене, якщо я не правий, але моє особисте враження полягає у тому, що не так вже й багато людей в Україні, у тому числі на сході, які попри всю свою любов до російської культури, попри те, що вони розмовляють російською мовою, хотіли б виступати за те, щоб вийти із складу України», - сказав міністр.

За словами Тіммерманса, його особистий досвід спілкування з людьми на сході України підтверджує, що ці люди люблять Росію, російську культуру, але “вони є українцями і вони не хочуть бути підданими іншої країни”.

Він зазначив, що українські органи влади заслуговують на великий комплімент, бо не реагують на «шалений шквал провокацій, які сипляться з усіх боків».

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«Мені здається, що інколи люди, які живуть за межами України, недооцінюють той факт, що впродовж останніх 20 років українська нація тільки почала складатися у межах усієї України, у тому числі і в регіонах на сході та півдні країни”, - сказав він.

У свою чергу, міністр закордонних справ Королівства Бельгія Дідье Рейндерс зазначив, що міністри закордонних справ країн Бенілюксу бачили на вулицях людей, яких можна вважати екстремістськи налаштованими. При цьому він зазначив, що слід розрізняти події на вулицях і склад українського уряду. “Ми у всіх наших розмовах з представниками влади не побачили будь-яких екстремістських намірів”, - сказав Рейндерс.