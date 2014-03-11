Українські вояки в Криму скаржаться на відсутність чітких наказів

Про це заявили в українській військовій частині в Євпаторії, заблокованій російськими солдатами, повідомляє Радіо Свобода.

"Нашу частину та інші частини тримають в облозі ці «цвіркуни» (російські солдати без опізнавальних знаків, також відомі як "зелені чоловічки" - УНІАН). Це – нормальна, продумана військова спецоперація. Це – військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації. І на нас, військових української армії, тиснуть ці військовослужбовці, а ми навіть не можемо у відповідь пискнути", - розповідає український офіцер.

За його словами, у російських військових є наказ, і вони чітко і професійно його виконують. Водночас, українські військовики досі не мають жодної чіткої вказівки.

"Маємо окупацію з боку Росії, а наша нинішня влада в Києві (чи Міністерство оборони, чи інші відомства) нічого не робить, пальцем не поворухне", - обурюється вояк.

Читайте такожРосійські військові намагаються захопити військову частину на мисі Тарханкут в Криму - ЗМІВін вимагає від керівництва чітких інструкцій, що робити в тій чи іншій ситуації, а не "просто закликів не піддаватися на провокації".

"От, наприклад, нападники перелізуть через паркан нашої військової частини і почнуть загрожувати. А в мене – автомат під пахвою і стріляти не можна. Ну як це так? Навіть якщо проти нас будуть йти «по бєспрєдєлу» ці ряджені козачки (з Ростова-на-Дону вони чи звідки), навіть на цей випадок немає команди. Ми навіть не маємо дозволу захищати самих себе", - каже український службовець.

"Із нас не треба робити героїв, але мають бути бодай якісь чіткі накази, чітка інформація про те, що відбувається в Криму. І я не хочу бути героєм України посмертно. Але, якщо доведеться, то буду", - завершив офіцер.

Облога триває тиждень, українські вояки не мають змоги нормально харчуватися, змушені вивезти з Криму свої родини і будь-якої миті чекають на провокації та штурм з боку окупантів та їхніх поплічників із «самооборони Криму». Але, незважаючи на це, українські військові не збираються зраджувати присязі.