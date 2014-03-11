На Сумщині виявлено документи про масштабні розкрадання бюджетних коштів по всій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 березня, під час прес-конференції повідомив начальник головного управління Міндоходів у Сумській області Олександр Семченко.

«Працівники Міндоходів Сумщини за інформацією громадських активістів 8 березня виїхали до дачного кооперативу, де вилучили оригінальні документи великого ряду підприємців та підприємств. У десятках ящиків із написами «Готівка», «Відкати» міститься тисячі екземплярів «чорної бухгалтерії», а також різні акти купівлі/продажу, розписок та багато інших документів. За попередніми даними, це документи, що були звезені з усієї України для знищення слідів злочинів, у тому числі із розкрадання та «відмивання» бюджетних коштів», - відзначив Семченко.

Так, наприклад, посадовець розповів, що попередній аналіз уже підтвердив той факт, що тільки протягом 2012-2014 років поки невстановлені особи, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності Сумської області, ввозили контрабандним способом через Харківську область з Росії електротовари, які в подальшому реалізовували на Сумщині, і за допомогою чого ухилилися від сплати податків на суму понад 5 мільйонів гривень.

«Відповідні дані внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Але цифра в 5 млн грн прорахована тільки попередньо. Ми припускаємо, що сума ухилення може бути в десятки разів більшою», - наголосив Семченко.

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Він також повідомив, що серед виявлених – документи по розрахунках за 2008-2013 рр. із особами та підприємствами чи не з усіх областей України, в тому числі Донецької, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Сумської тощо. Наразі всі документи ретельно описуються та будуть вивчатися оперативними співробітниками.

У той же час сумські активісти, які виявили документи, припускають, що вони були вивезені з Межигір`я на зберігання або для знищення.