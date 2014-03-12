Нелегітимний прем'єр Криму обіцяє закрити небо у день референдуму
08:04, 12 березня 2014Політика
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Повітряний простір окупованого Росією Криму закриють для польотів у день незаконного референдуму 16 березня.
Аксьонов закриває небо над Кримом
Про це заявив самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов у своєму Твіттері.
"З метою безпеки, повітряний простір над Кримом на період проведення референдуму буде закрито", - написав він.
Раніше повідомлялося про перебої у повітряному сполученні Сімферополя з Києвом і Стамбулом.
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