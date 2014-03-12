Нелегітимний прем'єр Криму обіцяє закрити небо у день референдуму

Про це заявив самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов у своєму Твіттері.

"З метою безпеки, повітряний простір над Кримом на період проведення референдуму буде закрито", - написав він.

Раніше повідомлялося про перебої у повітряному сполученні Сімферополя з Києвом і Стамбулом.