Нелегітимний прем'єр Криму обіцяє закрити небо у день референдуму

08:04, 12 березня 2014
Політика
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Повітряний простір окупованого Росією Криму закриють для польотів у день незаконного референдуму 16 березня.

Аксьонов закриває небо над Кримом

Про це заявив самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов у своєму Твіттері.

"З метою безпеки, повітряний простір над Кримом на період проведення референдуму буде закрито", - написав він.

Раніше повідомлялося про перебої у повітряному сполученні Сімферополя з Києвом і Стамбулом.

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