Менше третини кримчан дивляться політичні новини на російських телеканалах - опитування

Менше третини кримчан дивляться політичні новини на російських телеканалах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, які були презентовані сьогодні на прес-конференції.

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«Відключення українських телеканалів в Криму навряд чи буде схвально сприйнято кримчанами, оскільки політичні новини на російських телеканалах у Криму дивляться 28% опитаних, на місцевих кримських – 26% і значно більше - на українських телеканалах: «Інтер» - 69%, «1+1» - 43%, «Україна» - 30%. Значна частина кримчан також дивляться політичні новини на каналах ICTV - 23% та на «5-му каналі» – 23%», - зазначається у результатах опитування.

Загальнонаціональне опитування населення України проводилось з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв’ю був опитаний 2041 респондент, що проживає в усіх областях України та в Криму, за вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка даних не перевищує 2,2%.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня на території Криму відключили майже всі українські телеканали, які замінили російськими, зараз транслюється лише один український телеканал - «Тоніс».

За даними журналіста Заїра Акадирова у Facebook, на місцевому ТБ українські телеканали замінили російськими: “НТВ Мир” (замість «Інтер»), Перший російський (1+1), Росія РТР (Перший національний), «Зірка» (СТБ), ТНТ («5-й канал»), Росія 24/Крым 24 (Чорноморська ТРК), Державна телерадіокомпанія Крим (твFM).

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Залишаються відключеними: 2+2, ICTV, ТЕТ, М1 Новий канал, НТН Україна, К1, Мега.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України розцінив відключення українських телеканалів в Криму як інформаційну агресію Росії.