На Херсонщині готуються приймати евакуйованих кримчан

У Херсонській області готуються в разі потреби приймати евакуйоване населення АР Крим.

Як повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації, голова ОДА Юрій Одарченко у вівторок, 11 березня, провів оперативну нараду, на якій розглядалися питання готовності санаторно-курортних установ Генічеського й Скадовського районів у разі потреби прийняти переселенців із АР Крим.

Так, у ході наради начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Олексій Сулімов вказав на те, що вже визначено санаторно-курортні установи Скадовського й Генічеського районів для розміщення евакуйованого населення загальною кількістю 3635 ліжко-місць.

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Крім того, визначено 4 автотранспортних підприємства, здатні надати 120 пасажирських автобусів для перевезення евакуйованого населення. Кожен райцентр області в разі потреби здатний надати по 10 автобусів.

Медична служба, в свою чергу, готова до розгортання додаткових ліжок у медичних установах і пансіонатах, наближених до шляхів евакуації районах області загальною кількістю 449 ліжко-місць.

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У свою чергу, силові структури, митниця, санітарно-епідеміологічна й медична служби області готові забезпечити належні пропускний і карантинний режими.

Територіальне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області готове надати 50 армійських наметів для організації роботи збірних евакуаційних пунктів і для тимчасового розміщення в них евакуйованого населення.

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З метою забезпечення своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення 5 березня було проведено оперативну перевірку стану готовності до застосування за призначенням пунктів управління та регіональної системи централізованого оповіщення.