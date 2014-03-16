Кернес назвав причини нічної стрілянини у Харкові

"Це наслідки політичного протистояння. Йде ескалація конфлікту у ЗМІ. Не треба зараз підігрівати і з'ясовувати, хто почав стріляти, це робота правоохоронних органів", - відповів він на питання про винуватців зіткнення, в якому загинуло двоє людей під час марафону ТСН.

Він повідомив, що в переговорах з забаррикадованими людьми брали участь ряд силових чиновників. "У переговорах брали участь прокурор міста, начальник обласної міліції та представник СБУ.

Вони це робили для того, щоб забезпечити безпеку городян", - сказав мер Харкова.

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Геннадій Кернес запевняє, що домашній арешт не заважає йому виконувати функції мера міста. "Я працюю повноцінно та результативно", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в ніч з 14 на 15 березня сталася кривава сутичка між проукраїнськими та проросійськими активістами біля офісів організацій "Просвіта" та "Патріоти України" на вулиці Римарській, 18, у Харкові.

Під час стрілянини загинуло 2 людини. Міліція затримала близько 40 людей.