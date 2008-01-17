Гостей регіонала Прутніка розважали Інгрід, Оттован і Кіркоров

У вівторок член Партії регіонів Едуард Прутнік святкував своє 35-річчя.

При цьому іменини регіонала скромними і тихими не назвеш. Адже на гулянку, окрім вітчизняних політичних VIP-персон, завітали й іноземні зірки світового масштабу, повідомляє джерело ТаблоIDа.

Так, таким собі тамадою-ведучим на дні народження Прутніка у клубі "Фрідом" був відомий російський артист Сергій Мінаєв.

Соратника Януковича заїхав привітати Філіп Кіркоров. Також своїми співами потішили запрошених іменинника популярні співаки Інгрід, Оттован та Фольї.

Гості так розпалилася, що вечірка тривала аж до 4.30 ранку середи.