Єврокомісія з ефективності правосуддя розкритикував законопроект Кабміну про люстрацію суддів

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

Става повідомив, що головною метою його візиту в Україну було надання оцінки цьому проекту закону. За словами Става, він зустрічався з українськими посадовцями, і головним його меседжем було те, що "судова влада має бути незалежною від будь-якого політичного впливу".

Він наголосив на неприпустимості впливу політичних рішень на діяльність і тим більше на рішення щодо долі суддів. На переконання Става, оцінювати діяльність суддів можуть лише самі судді. Тому він розкритикував положення законопроекту про створення дисциплінарної комісії не зі складу самих суддів, у віданні якої буде питання звільнення суддів. Він також висловився проти того, щоб на цей процес чинився політичний вплив.

Става вважає, що рішення подібних комісій можуть потім стати предметом розгляду Європейського суду з прав людини.Читайте такожПольський депутат розкритикував законопроекти про люстрацію в Україні

Він навів приклад справи судді Верховного Суду України Олександра Волкова, яка розглядалась Євросудом з прав людини. Става нагадав, що у 2013 році ЄСПЛ виніс рішення у цій справі, в якому зазначалося, що будь-які дисциплінарні стягнення і заходи, які можуть застосовуватись до суддів, мають відбуватись в середині самої судової системи і базуватись на її правилах і процедурах.

Президент Всесвітньої організації юристів Валерій Євдокимов погодився зі своїм європейським колегою, зауваживши на неприпустимості будь-якого втручання у роботу судової системи. Він висловив думку, що дуже багато положень урядового проекту закону щодо відновлення довіри до судової системи не відповідають Конституції України.

"Ми сьогодні говоримо про те, що була повністю нівельована наша судова система. Суди приймали рішення такі, які хотіла влада. Сьогодні стоїть питання про люстрацію, хоча сама люстрація має мало відношення до цього", - сказав Євдокимов, демонструючи проект закону.

За його словами, що проектом передбачено порушення у процедурі звільнення суддів.Читайте такожМінюст ініціює перевірку всіх суддів

Він підкреслив, що не можна звільняти суддів, керуючись політичними, а не юридичними рішеннями.

Євдокимов вважає, що вирішувати проблемні питання у судовій системі потрібно лише шляхом внесення змін до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабінет міністрів України підтримав законопроект «Про відновлення довіри до судової системи України», поданий Міністерством юстиції України.

Законопроект визначає правові та організаційні засади проведення атестації та люстраційної перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

Даний законопроект передбачає проведення перевірок та звільнення з посад осіб, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, та зниження рівня корупції в системі судів загальної юрисдикції.

Сама перевірка суддів передбачатиме аналіз: рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів щодо справ, пов’язаних з масовими акціями протесту в Україні після 21 листопада 2013 року; виборчих справ у зв’язку із проведенням виборів до Верховної Ради України VII скликання; осіб, які визнані політичними в’язнями; рішень, прийнятих ним одноособово або у складі колегії суддів, що суттєво обмежують конституційні права і свободи громадян; рішень Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при прийнятті рішень національними судами; наявності дисциплінарних проваджень щодо нього та характеру застосованих дисциплінарних стягнень; достовірності та повноти відомостей, що містяться у деклараціях про доходи та витрати суддів та членів їх сімей.

Проектом також встановлено, що судді, які не пройдуть атестацію та люстраційну перевірку, будуть відсторонені від вчинення правосуддя із подальшим звільненням з посади судді у зв’язку з порушенням присяги.

Окрім того, з прийняттям закону всі голови судів, які були обрані на посади з моменту набрання чинності в 2010 році закону «Про судоустрій і статус суддів», негайно будуть звільнені з адміністративних посад.

Також проектом пропонується значно розширити суддівське самоврядування.