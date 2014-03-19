Російський спецназ першим відкрив вогонь під час штурму фотограмметричного центру в Сімферополі

За даними "Інформаційного опору" вчорашній штурм української військової частини в Сімферополі, результатом якого стала загибель одного українського військовослужбовця і важке поранення ще двох, проводився силами російського спецназу і так званої «самооборони Криму», за підтримки міліції Криму. Міліція оточила район операції. На місці події також були присутні представники ФСБ Росії в штатському, інформує керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у Facebook.

Тимчук повідомляє, що «самооборона Криму» готувалася до штурму своїми силами, координована представниками ФСБ, і була здивована появою російського спецназу.Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру

"За свідченнями очевидців, першим відкрив вогонь російський спецназ. Це спровокувало безладну стрілянину бойовиків «самооборони» у бік українських військових. (Є непідтверджені відомості про те, що російський спецназ вів вогонь у бік українських військових, так і в бік «самооборони» - ці дані ми перевіряємо)", - повідомляє Тимчук. Читайте такожСтало відоме прізвище застреленого в Криму українського прапорщика

По закінченню трагічних подій, як стверджують свідки, в переговорах між співробітниками ФСБ і міліціонерами прозвучала фраза «Спишемо на «Правий сектор».