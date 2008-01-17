Ющенка порадувало, що Рада активізувалася та сигналить
Президент розраховує на подальшу підтримку
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає рішення Верховної Ради продовжити свою сесію на один тиждень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України.
За словами Я.БЕРНАЗЮКА, Президент розцінює цей крок як позитивний сигнал з боку парламенту.
Також позитивом він назвав те, що парламент ухвалив уже два закони в цілому, а один в першому читанні, визначені Президентом як невідкладні.
«Це є добрим сигналом, що Верховна Рада робить свою діяльність більш-менш активною. Президент розраховує на подальшу підтримку його ініціатив», - сказав Я.БЕРНАЗЮК, нагадавши, що на сьогодні у парламенті зареєстровано вже 37 законопроектів.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня Верховна Рада України VІ скликання ухвалила постанову, якою продовжила на тиждень проведення першої сесії – до 25 січня.