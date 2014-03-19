В ООН Україна говорила про порушення на кримському "референдумі", РФ називала їх "доброю традицією"

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку.

"Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають референдум в Криму і його незалежність. Потрібно розуміти, що Крим з насильством пішов з України", - сказав Сергєєв.

"Ми закликаємо всі країни не визнавати Крим суб'єктом міжнародного права і не підписувати ніяких документів з незаконною владою АР Крим", - додав постпред України.

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Крім того, Сергєєв згадав масові порушення під час проведення "референдуму" про статус Криму.

У відповідь на заяву Сергєєва про те, що багато мешканців Криму голосували на референдумі вдома, заявив, що це "стара добра традиція" допомоги тим, хто сам не може з яких-небудь причин потрапити на виборчу дільницю.