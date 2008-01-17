Герман непокоїться за коаліцію: там не вистачає голосів

Опозиція не порушувала питання про голосування у Верховній Раді за кадрові призначення шляхом підняття рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) після засідання Погоджувальної ради парламенту.

«Ми поки що так питання не ставили», - зазначила вона. В той же час Г.ГЕРМАН додала, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сказав, що коаліція готова буде піти на таке голосування в разі вимоги опозиції.

Г.ГЕРМАН вважає, що відкладення питання щодо кадрових призначень на 25 січня пов’язано з тим, що немає ще певних узгоджень щодо деяких кандидатур. За її словами, також не була дотримана процедура щодо призначення нового голови Держтелерадіокомітету. Вона зазначила, що ця кандидатура «не пройшла через профільний комітет Верховної Ради”.

За її словами, також є процедурні порушення щодо оформлення самих документів кандидата на цю посаду. Зокрема, в заяві є прохання зарахувати його на цю посаду з 14 січня, в той же час ще до сьогодні там працює інша людина на цій посаді і не звільнена.

Г.ГЕРМАН вважає, що «такі неузгодження та те, що, очевидно, коаліції б не вистачило завтра голосів при призначенні тієї чи іншої кандидатури змусило нас на Погоджувальній раді перенести всі кадрові питання на наступний тиждень».