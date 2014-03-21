Звернень про порушення прав російськомовних в Херсонській області немає - омбудсмен

17:44, 21 березня 2014
Політика
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що жодного звернення про факти порушення прав російськомовного населення в Херсонській області до неї не надходило.

Лутковская, предвидя претензии Путина, заявила, что никто русскоязычных не притесняет

Як передає кореспондент УНІАН, про це український омбудсмен заявила сьогодні, 21 березня, на прес-конференції в Херсоні, де перебуває з позаплановою робочою поїздкою.

«Хочу попередити можливі заяви з цього приводу, оскільки події в Криму починалися із заяви Президента Росії Володимира Путіна про те, що в Криму порушуються права російськомовного населення. Відзначу, що до служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини жодного звернення про порушення прав російськомовних на території Херсонської області не надходило. Також, як і раніше, щодо Криму. Це ще до референдуму підтвердив керівник Ради з прав людини при Президенті Російської Федерації», - повідомила Лутковська.

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Як повідомляв УНІАН, Росія анексувала Крим під приводом захисту прав російськомовного населення півострова.

Після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно ухвалила закон про анексію Криму.

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