Усі кримчани залишаються громадянами України - міністр Кабміну

Україна визнаватиме своїми громадянами кримчан, які отримають російські паспорти. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Громадяни України, які під примусом будуть змушені отримати російські паспорти – лишаються громадянами України. Певним чином це суперечить законодавству України, оскільки Україна не визнає подвійного громадянства, але у цій частині, частині загарбання території України і примусового втицювання цим людям, громадянам України паспортів сусідньої держави нами це визнається», – зазначає Семерак.

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У вівторок у Москві президент Росії Володимир Путін підписав із фактичними керівниками Криму угоду про вступ Криму й Севастополя до складу Росії за результатами незаконно проведеного там референдуму. Він також попросив парламент Росії затвердити цю анексію частини території України. Москва стверджує, ніби її вторгнення до України і анексія Криму «відповідають міжнародному праву».

Більша частина світової спільноти наголошує, що дії Москви грубо порушують самі засади міжнародного права.