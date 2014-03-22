Усі кримчани залишаються громадянами України - міністр Кабміну
Міністр Кабміну Семерак наголошує, що громадяни України, які під примусом змушені отримати російські паспорти, лишаються громадянами України.
Україна визнаватиме своїми громадянами кримчан, які отримають російські паспорти. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
«Громадяни України, які під примусом будуть змушені отримати російські паспорти – лишаються громадянами України. Певним чином це суперечить законодавству України, оскільки Україна не визнає подвійного громадянства, але у цій частині, частині загарбання території України і примусового втицювання цим людям, громадянам України паспортів сусідньої держави нами це визнається», – зазначає Семерак.
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У вівторок у Москві президент Росії Володимир Путін підписав із фактичними керівниками Криму угоду про вступ Криму й Севастополя до складу Росії за результатами незаконно проведеного там референдуму. Він також попросив парламент Росії затвердити цю анексію частини території України. Москва стверджує, ніби її вторгнення до України і анексія Криму «відповідають міжнародному праву».
Більша частина світової спільноти наголошує, що дії Москви грубо порушують самі засади міжнародного права.