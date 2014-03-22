Викрадених у Криму операторів звільнили

Оператори кінематографічного об'єднання Вавилон'13 Ярослав Пілунський і Юрій Грузінов звільнені з полону та перебувають за межами Криму. Про це повідомив виконувач обов’язків заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко, пише Радіо Свобода.

За його словами, оператори знаходяться в Херсонській області і їм буде надана медична допомога.

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Як повідомив сам Пілунський, зараз йому та його колезі просто потрібен час, щоб отямитись від того, що сталося.

«Самопочуття чудове, так як на волі. Але в подробиці поки вдаватися не хочу, все ще свіжо в пам'яті, хочеться просто прийти в себе, також пройти медичне обстеження», – повідомив він.

Оператори об'єднання кінематографістів Вавилон'13 Ярослав Пілунський і Юрій Грузінов зникли в неділю, 16 березня, в Сімферополі, повідомило об'єднання на своїй сторінці в Facebook.

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«Машина Слави Пілунського, Mitsubishi Pajero АА7132ІН вночі була викрадена з СТО. Зловмисники зламали двері гаража і відбуксирували машину в невідомому напрямку. Відомо, що хлопці повинні були зустріти посилку з речами для українських військових. Що з посилкою теж невідомо», – мовилось у повідомленні.

Ярослав Пілунський – кримчанин, Юрій Грузінов – росіянин, який живе в Києві.