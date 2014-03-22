Під час штурму в Бельбеку поранили журналіста та українського армійця

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Традиційно висунувши українським військовим ультиматум, спецназівці Росії, застосовуючи зброю та світло-шумові гранати, на військовій техніці виламали ворота і прорвалися на територію військової частини. Під час штурму тілесні ушкодження отримав представник засобів масової інформації та один з українських військовослужбовців, яких з території частини забрала “швидка", сказано в повідомленні.

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