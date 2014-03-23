Військові спростовують інформацію про звільнення Командира військової частини в Бельбеку Мамчура
15:47, 23 березня 2014Політика
0 0
Українські військові спростовують інформацію про звільнення Командира військової частини в Бельбеку Юлія Мамчура.
Військові спростовують інформацію про звільнення Командира військової частини в Бельбеку Мамчура / Reuters
"В інтернеті пройшла інформація, що якийсь майор Валерій Пиковець заявив про звільнення полковника Мамчура. На даний момент, 23 березня 15:20, командир не вийшов на зв'язок ні зі совій дружиною, ні зі своїми офіцерами. У штаті в/ч А-4515 немає майора з прізвищем Пиковець. Хто це такий - невідомо", - сказано в повідомленні на сайті військової частини А-4515.
Відзначається, що телефон Мамчура раніше відключений.
Лариса Мамчур також спростувала чутки про звільнення її чоловіка з полону російських окупантів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter