Військові спростовують інформацію про звільнення Командира військової частини в Бельбеку Мамчура

"В інтернеті пройшла інформація, що якийсь майор Валерій Пиковець заявив про звільнення полковника Мамчура. На даний момент, 23 березня 15:20, командир не вийшов на зв'язок ні зі совій дружиною, ні зі своїми офіцерами. У штаті в/ч А-4515 немає майора з прізвищем Пиковець. Хто це такий - невідомо", - сказано в повідомленні на сайті військової частини А-4515.

Відзначається, що телефон Мамчура раніше відключений.

Лариса Мамчур також спростувала чутки про звільнення її чоловіка з полону російських окупантів.