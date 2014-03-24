Сьогодні лідери країн G7 обговорять спільну відповідь на агресію Росії проти України

Сьогодні лідери країн G7 обговорять спільну відповідь на ситуацію в Україні.

Нагадаємо, прес-секретар президента США Барака Обами Кейтлін Хейден розповіла, що Білий дім запропонував в кулуарах саміту з ядерної безпеки, який відкриється сьогодні, 24 березня, в Гаазі (Нідерланди), обговорити подальші кроки «G-7»у відповідь на дії Росії щодо України. Нагадаємо, 18 березня глава МЗС Франції повідомив, що членство Росії в G8 призупинено.

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