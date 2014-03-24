Турчинов закликав політиків під час виборчої кампанії не спекулювати на ситуації в армії
11:32, 24 березня 2014Політика
2 0
В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав політичні сили під час виборчої кампанії не вдаватись до спекуляцій і брехні щодо ситуації, зокрема, у Збройних силах.
Турчинов закликав політиків під час виборчої кампанії не спекулювати на ситуації в армії
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Турчинов закликав всіх політиків і політичні сили “поводити себе гідно, не вдаватися до політичних спекуляцій і відвертої брехні, особливо не спекулювати на темі Збройних сил України і тих важких завдань, які вони зобов’язані виконувати”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter