Турчинов закликав політиків під час виборчої кампанії не спекулювати на ситуації в армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Турчинов закликав всіх політиків і політичні сили “поводити себе гідно, не вдаватися до політичних спекуляцій і відвертої брехні, особливо не спекулювати на темі Збройних сил України і тих важких завдань, які вони зобов’язані виконувати”.