Турчинов вимагає від російської сторони звільнити Мамчура та припинити провокації

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови ВР, за словами Турчинова, окупаційний контингент РФ, що перебуває у Криму, продовжує провокації, шантаж, залякування та викрадення українських громадян і військових, які несуть службу на території півострова.

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«Сьогодні вночі було викрадено справжнього офіцера, патріота полковника Мамчура», - сказав Турчинов і наголосив, що українська влада вимагає негайно звільнити полковника і припинити провокації та спроби захоплення українських військових частин.

«Ми вимагаємо зупинити агресію проти України та наших громадян», - сказав він.

У зв'язку із повторенням викрадень українських військових, що відбулось після попереднього звільнення заручників, Турчинов дав наказ відповідним службам розпочати комплекс заходів належного реагування.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня відбувся штурм авіабази у Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Пізніше стало відомо, що командира військової частини Мамчура викрали російські військові. За словами його дружини, Мамчур заарештований і доставлений до військової тюрми у Севастополі.