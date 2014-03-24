Опубліковані фото "скарбів" Ставицького: годинники, золото та нерозпаковані пачки готівки

Під час операції відносно Ставицькоо до слідства потрапили матеріальні цінності майже на 10 мільйонів доларів, повідомляє Українська правда.

У чотирьох квартирах Ставицького було знайдено 4,8 мільйони доларів, не розпакованих з американських обгорток, 49,8 кілограмів золота та величезну кількість ювелірних виробів і годинників - ціна за одиницю сягає 600 тисяч доларів.

Загалом у екс-міністра було вилучено багато ексклюзивних годинників, які вироблялися в обмеженій кількості. Деякі вже вилучено з продажу, тому не завжди можна встановити їх вартість у відкритих джерелах.

Наприклад, годинник Girard Perregaux (Жерар Перего) модель Opera One Three Bridges - справжній витвір мистецтва, який має лімітовану серію та навіть здатен програвати мелодію. Він вже знятий з виробництва - спеціалізовані сайти повідомляють, що остання ціна при продажі становила 615 тисяч доларів, а зараз такі можна придбати на аукціонах.

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Інший надзвичайно дорогий годинник, вилучений у Ставицького - це Bovet з турбійоном серії "Butterfly", який також знятий з виробництва. Подібна більш сучасна модель коштує 266 тисяч євро.

"Найдешевим" є екземпляр Poljot International, модель Strela II - він коштує лише 3,5 тисячі доларів.

За інформацією слідства, Ставицький мав рахунки за кордоном. "Ми працюємо з ФБР та британськими спецслужбами. Було знайдено закордонні рахунки Ставицького та заблоковано їх", - розповів заступник генпрокурора Олексій Баганець.

Нагадаємо, Ставицький проходить у кримінальному провадженні, відкритому "за фактами вчинення злочинів особами з числа вищого керівництва держави" - він головний фігурант в епізоді відчуження резиденції Межигір'я з державної власності.