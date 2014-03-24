Опубліковані фото "скарбів" Ставицького: годинники, золото та нерозпаковані пачки готівки
Минулої п'ятниці Генеральна прокуратура провела одночасно 32 обшуки в рамках розслідування кримінальних справ, по яким проходять колишній міністр енергетики Едуард Ставицький та колишній міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.
Під час операції відносно Ставицькоо до слідства потрапили матеріальні цінності майже на 10 мільйонів доларів, повідомляє Українська правда.
У чотирьох квартирах Ставицького було знайдено 4,8 мільйони доларів, не розпакованих з американських обгорток, 49,8 кілограмів золота та величезну кількість ювелірних виробів і годинників - ціна за одиницю сягає 600 тисяч доларів.
Загалом у екс-міністра було вилучено багато ексклюзивних годинників, які вироблялися в обмеженій кількості. Деякі вже вилучено з продажу, тому не завжди можна встановити їх вартість у відкритих джерелах.
Наприклад, годинник Girard Perregaux (Жерар Перего) модель Opera One Three Bridges - справжній витвір мистецтва, який має лімітовану серію та навіть здатен програвати мелодію. Він вже знятий з виробництва - спеціалізовані сайти повідомляють, що остання ціна при продажі становила 615 тисяч доларів, а зараз такі можна придбати на аукціонах.
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Інший надзвичайно дорогий годинник, вилучений у Ставицького - це Bovet з турбійоном серії "Butterfly", який також знятий з виробництва. Подібна більш сучасна модель коштує 266 тисяч євро.
"Найдешевим" є екземпляр Poljot International, модель Strela II - він коштує лише 3,5 тисячі доларів.
За інформацією слідства, Ставицький мав рахунки за кордоном. "Ми працюємо з ФБР та британськими спецслужбами. Було знайдено закордонні рахунки Ставицького та заблоковано їх", - розповів заступник генпрокурора Олексій Баганець.
Нагадаємо, Ставицький проходить у кримінальному провадженні, відкритому "за фактами вчинення злочинів особами з числа вищого керівництва держави" - він головний фігурант в епізоді відчуження резиденції Межигір'я з державної власності.