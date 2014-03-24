Українські військовослужбовці в Криму ще не отримували наказ залишити місця дислокації

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прямого включення повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов, коментуючи відповідне рішення РНБО.

“Що стосується ситуації в Криму, то, наскільки мені відомо, на цю годину наказ військам стояти. Цей наказ озвучив міністр оборони і про інший наказ я поки що не чув”, - сказав Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі відбулося засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення доручити Міністерству оборони провести передислокацію військових частин у Криму.

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Також РНБО доручила Кабміну провести евакуацію сімей військовослужбовців, для яких є реальна загроза їхньому життю і здоров'ю.