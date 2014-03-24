Турчинов призначив Ягуна заступником голови СБУ
18:34, 24 березня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Віктора Ягуна заступником голови Служби безпеки України.
Олександр Турчинов / REUTERS
Текст відповідного указу розміщено на сайті в.о. президента.
Іншими указами Олександр Турчинов призначив Сергія Ратієва керівником Управління СБУ у Вінницькій області, а Олександра Шмітька - в Запорізькій області.
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