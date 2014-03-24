Турчинов призначив Ягуна заступником голови СБУ

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Віктора Ягуна заступником голови Служби безпеки України.

Текст відповідного указу розміщено на сайті в.о. президента. Іншими указами Олександр Турчинов призначив Сергія Ратієва керівником Управління СБУ у Вінницькій області, а Олександра Шмітька - в Запорізькій області.

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