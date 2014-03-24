Турчинов призначив Ягуна заступником голови СБУ

18:34, 24 березня 2014
Політика
0 0

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Віктора Ягуна заступником голови Служби безпеки України.

Олександр Турчинов / REUTERS

Текст відповідного указу розміщено на сайті в.о. президента.

Іншими указами Олександр Турчинов призначив Сергія Ратієва керівником Управління СБУ у Вінницькій області, а Олександра Шмітька - в Запорізькій області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter