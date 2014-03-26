Сьогодні у Рівному поховають Сашка Білого

Сашка Білого поховають на кладовищі "Молодіжне" поруч з могилами бійців "Небесної сотні". У Рівному вже прибули представники "Правого сектора" з різних регіонів України, передає Сегодня.Читайте такожУ мережі з'явилося відео вбивства Сашка Білого

"Зараз у Рівному знаходяться представники практично з усіх обласних організацій "Правого сектора". Є люди з Харкова, Донецька, Одеси, Львова, Києва. Всі приїхали сюди і чекають наказів від центру", - сказав голова рівненської обласної організації УНА Ярослав Гранітний.