ЧФ Росії забере собі більше 30 українських кораблів, решту утилізує
17:56, 27 березня 2014Політика
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Понад 30 бойових кораблів і суден забезпечення Військово-морських сил України (ВМСУ) поповнять бойовий склад Чорноморського флоту (ЧФ) Росії, але тільки після перевірки їх технічного стану
Українські кораблі увійдуть до ЧФ РФ
«Автоматичного включення кораблів, які раніше ходили під українським прапором, до бойового складу Чорноморського флоту не буде, потрібно провести технічний огляд кораблів і визначити, які кораблі залишаться в складі флоту, а які підлягають утилізації», - повідомило РИА Новости в четвер джерело в штабі ЧФ.
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За його словами, визначати технічну готовність кораблів і суден будуть фахівці ВМФ Росії і судноремонтних підприємств Чорноморського флоту.
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