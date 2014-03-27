ЧФ Росії забере собі більше 30 українських кораблів, решту утилізує

«Автоматичного включення кораблів, які раніше ходили під українським прапором, до бойового складу Чорноморського флоту не буде, потрібно провести технічний огляд кораблів і визначити, які кораблі залишаться в складі флоту, а які підлягають утилізації», - повідомило РИА Новости в четвер джерело в штабі ЧФ.

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За його словами, визначати технічну готовність кораблів і суден будуть фахівці ВМФ Росії і судноремонтних підприємств Чорноморського флоту.