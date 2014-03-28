Янукович пояснив, чому не підписав угоду з ЄС

Екс-президент України Віктор Янукович у зверненнідо з'їзду партії, що надійшов на ИТАР-ТАСС, пояснює причини, за якими було прийнято рішення не підписувати угоду про асоціацію з ЄС.

"Ми поетапно піднімали зарплати, пенсії, реформували країну, наближаючи її до європейських стандартів, готувалися до підписання угоди про асоціацію, про зону вільної торгівлі з ЄС. Але в жовтні місяці виявили, що ці угоди не пройшли обов'язкові парламентські слухання за участю товаровиробників, - зазначив Янукович. - І коли це питання почали форсувати, і інформація дійшла до галузевих профспілок, окремих великих підприємств, об'єднань товаровиробників, то для них це був шок".

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"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.

"Росія попередила, що в разі підписання угоди з ЄС, вона буде захищати свій ринок і підніме для України митні збори, побоюючись реекспорту, - продовжує президент. - Таким чином, для українських підприємств, що працюють у сфері АПК і суміжних галузях, була реальна загроза зупинки, а значить і втрати робочих місць - це катастрофа! Враховуючи, що в АПК і суміжних галузях працює і утримується за їх рахунок 7 - 8 млн трудящих, це майже половина всього працездатного населення України.

Аналогічна проблема стосувалася практично всього машинобудівного комплексу України, транспортного машинобудування, енергетичного, військово-промислового комплексу і т. д.

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"У нас фактично не було іншого виходу, ніж запропонувати нашим партнерам з ЄС взяти паузу, провести тристоронні переговори у форматі ЄС, Україна та Росія, - підкреслив президент. - Пошукати в такому форматі взаємоприйнятний варіант відповідей на ті питання, які у нас виникли у наших торговельно-економічних відносинах".

"І я змушений був це зробити. Підписати в такому варіанті цю угоду я не міг - вона не відповідало національним інтересам України. Це угода несла країні величезну кількість непоправних ризиків", - зазначив Янукович.

Друге питання, яке поставило Україну в складну ситуацію напередодні Вільнюського саміту - відповідь МВФ на умови виділення кредиту, а саме: підвищення тарифів на газ для населення на 50 відсотків, заморожування зарплат, а це в свою чергу означало зниження пенсій та інших соціальних виплат, що обернулося б бідою для людей, заявив Янукович.

"Я, як президент і як патріот своєї країни, на такі умови піти не міг", - підкреслив він. "Тому, у пошуках виходу з ситуації в економіці України ситуації, ми домовилися з Росією про зниження ціни на газ з 430 до 268,5 дол., виділення державного кредиту 15 млрд доларів і до 5 млрд доларів кредитів на розвиток за прийнятними кредитними ставками, - продовжував він. - Прийшли до єдиної думки розробити дорожню карту щодо відновлення втрачених за останні 1,5 - 2 року близько 15-17 млрд доларів товарообігу між нашими країнами. Підписали угоду, що по цілому ряду галузей розглянемо спільні програми з метою збільшення випуску готової продукції та створення нових робочих місць".

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"Але все, що було далі, не могло приснитися навіть у самому кошмарному сні, - зазначив Янукович. - Я не засуджую брудних заяв у мій бік, тих, хто побоювався за своє життя і безпеку своїх близьких, іншим нехай Господь буде суддею. Всі, хто рвався і рветься до влади ціною крові і горя людей, всі, хто їх заохочував і допомагав їм, будьте впевнені - на цьому щастя не побудуєте, і останнє слово буде за вами", - підкреслив Янукович.

Тільки всеукраїнський референдум, а не екстрені дострокові вибори президента можуть значною мірою стабілізувати політичну ситуацію і зберегти суверенітет та цілісність України, вважає екс-президент і просить у зв'язку з вищевикладеним зняти з нього повноваження почесного голови Партії регіонів і виключити з партії.