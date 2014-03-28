Сім'ям загиблих на Майдані виплатять по 117,6 тисяч гривень
Кабмін прийняв постанову про грошову виплату сім'ям загиблих учасників масових акцій протесту.
Кабінет міністрів України прийняв постанову про грошову виплату сім'ям загиблих (померлих) учасників масових акцій протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до членів уряду з проханням підтримати “постанову про невідкладну виплату стократного розміру мінімального прожиткового мінімуму кожній родині загиблого — це 104 родини”.
Кабмін підтримав це рішення одноголосно.
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Яценюк підписав відповідну постанову та звернувся до міністра фінансів Олександра Шлапака з проханням забезпечити ці виплати.
Крім того, Кабінет міністрів на засіданні підтримав пропозицію прем'єра установити з 1 квітня цього року доплату в розмірі 5 тисяч гривень “кожній дитині, кожній вдові, кожній сім'ї, які були на утриманні загиблого чи померлого” під час масових акцій протесту. “Це наш обов'язок перед родинами”, - підкреслив прем'єр.