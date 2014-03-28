За екскурсію у Межигір'я братимуть 20 гривень

Вхідний квиток для дорослих коштує 10 грн у будній день і 20 грн - у вихідний. Для дітей - безкоштовно.

Таке рішення ухвалила самооборона, яка охороняє територію резиденції екс-президента Віктора Януковича. Комендант резиденції колишнього гаранта каже, що гроші підуть на утримання території, догляд за тваринами та зарплатню більш ніж 80-ти робітникам, які за всім цим доглядають, передає ТСН.

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Адже інших коштів на утримання Межигір'я немає, у держави нині є інші проблеми. Так триватиме, поки держава офіційно не передасть Межигір'я на баланс на якогось міністерства.