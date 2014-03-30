В Україну прибула партія американських сухпайків

Про це сьогодні повідомили у регіональному медіа-центр Міністерства оборони України (м. Львів).

Зокрема, це 25 тис. коробок із американським сухим пайком MRE, тобто близько 330 тис. комплектів.

Читайте такожПентагон відправить українським військовим 25 тисяч продовольчих пайків

Як зазначається у повідомленні, передачу допомоги з боку США здійснював представник відділу оборонного співробітництва при посольстві США в Україні майор Алексіс Скотт. З боку України допомогу приймав начальник відділу реалізації міжнародних договорів Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Островський.

Як зазначив представник Генерального штабу ЗС України, американські сухі пайки вже найближчим часом будуть розподілені по логістичних військових частинах українського війська.