Москва хоче брати участь в українській місії ОБСЄ, щоб "розібратися в ситуації"
15:26, 31 березня 2014Політика
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Кремль хоче включити дом місії ОБСЄ в Україні своїх експертів.
Москва хоче взяти участь у місії ОБСЄ / REUTERS
Москва запропонувала включити до місії ОБСЄ в Україні своїх експертів. Про це заявив журналістам статс-секретар - заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає ИТАР-ТАСС.
"Усі погодилися, що цієї місії треба дати шанс, до її складу ми запропонували своїх експертів", - сказав Карасін.
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"ОБСЄ відіграє істотну роль у тому, щоб вивчити ситуацію, обговорити її, запропонувати якісь сценарії, - сказав він. "Ми сподіваємося, що це буде важлива позитивна робота", - зазначив дипломат.
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