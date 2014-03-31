Москва хоче брати участь в українській місії ОБСЄ, щоб "розібратися в ситуації"

Москва запропонувала включити до місії ОБСЄ в Україні своїх експертів. Про це заявив журналістам статс-секретар - заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, передає ИТАР-ТАСС.

"Усі погодилися, що цієї місії треба дати шанс, до її складу ми запропонували своїх експертів", - сказав Карасін.

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"ОБСЄ відіграє істотну роль у тому, щоб вивчити ситуацію, обговорити її, запропонувати якісь сценарії, - сказав він. "Ми сподіваємося, що це буде важлива позитивна робота", - зазначив дипломат.