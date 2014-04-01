Україна хоче запровадити для росіян норму про перебування в країні не більш як 90 діб протягом півроку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга.

“У нас на сьогодні це врегульовано відповідною постановою Кабінету міністрів України, і, враховуючи, що російська сторона почала застосовувати до наших громадян таку формулу, така формула буде запроваджена і щодо громадян Російської Федерації — 90 на 180 днів”, - сказав Сибіга.Читайте такожКремль не покаже свій "чорний список": "Дізнаються, коли перетинатимуть кордон"

Відповідаючи на запитання, коли саме буде запроваджена така норма, Сибіга зауважив, що вона перебуває на стадії практичного втілення.

Він уточнив, що 90 днів будуть відраховуватися від дати першого в'їзду на територію України.