Порошенко пообіцяв продати Roshen у разі перемоги на виборах

Про це він заявив німецькій газеті Bild, повідомляє ТСН.

"Якщо мене оберуть, я продам концерн Roshen. Як Президент України, я хочу і буду дбати виключно про добробут країни", - сказав він.

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