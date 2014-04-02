Порошенко пообіцяв продати Roshen у разі перемоги на виборах
12:38, 02 квітня 2014Політика
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Кандидат в президенти України Петро Порошенко продасть свій концерн Roshen, якщо переможе на виборах 25 травня.
Порошенко обіцяє продати Roshen
Про це він заявив німецькій газеті Bild, повідомляє ТСН.
"Якщо мене оберуть, я продам концерн Roshen. Як Президент України, я хочу і буду дбати виключно про добробут країни", - сказав він.
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