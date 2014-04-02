Україна посіла друге місце у рейтингу за кількістю поданих заяв на отримання шенгенської візи

15:15, 02 квітня 2014
Політика
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Україна займає другу позицію у списку країн, за кількістю поданих заяв на отримання шенггенської візи у 2013-ому році. Россия - на першому місці. 

ZN.UA

Про це свідчить інформація Європейської комісії, опубліковані на її сайті. 

У 2013 році українці надіслали 1 млн. 556 тисяч 677 заяв.

На місці знаходиться  Росія,  з 6 995 141 заяв, на третьому - Китай з 1 497 178 заяв, далі йде Туреччина  779 464  і Білорусь 777 813.

Фото: ec.europa.eu

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