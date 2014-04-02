Україна посіла друге місце у рейтингу за кількістю поданих заяв на отримання шенгенської візи
15:15, 02 квітня 2014Політика
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Україна займає другу позицію у списку країн, за кількістю поданих заяв на отримання шенггенської візи у 2013-ому році. Россия - на першому місці.
/Україна – друга у рейтингу за кількістю поданих заяв на шенгенську візу
ZN.UA
Про це свідчить інформація Європейської комісії, опубліковані на її сайті.
У 2013 році українці надіслали 1 млн. 556 тисяч 677 заяв.
На місці знаходиться Росія, з 6 995 141 заяв, на третьому - Китай з 1 497 178 заяв, далі йде Туреччина 779 464 і Білорусь 777 813.
Фото: ec.europa.eu
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