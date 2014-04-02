Україна посіла друге місце у рейтингу за кількістю поданих заяв на отримання шенгенської візи

Про це свідчить інформація Європейської комісії, опубліковані на її сайті.

У 2013 році українці надіслали 1 млн. 556 тисяч 677 заяв.

На місці знаходиться Росія, з 6 995 141 заяв, на третьому - Китай з 1 497 178 заяв, далі йде Туреччина 779 464 і Білорусь 777 813.