СБУ: У січні в Україну прибули російські транспортні літаки з 5 тоннами вибухівки
20 січня цього року на аеродром “Гостомель” у Київській області прибули кілька російських транспортних літаків з підмосковного аеродрому «Чкаловський» зі зброєю та 5,1 тонни вибухівки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
Він зазначив, що встановлено, що ця вибухівка була виготовлена на підприємстві у підмосковному місті Сергеєв Посад.
У зв'язку з цим, як зазначив Наливайченко, російські спецслужби мають дати відповідь, хто замовляв і для чого перевозилась така кількість зброї і вибухівки.Читайте такожСБУ: 26 працівників ФСБ РФ брали участь у масових вбивствах на Майдані
Також Наливайченко зазначив, що зібрані СБУ з цього приводу матеріали передані для подальшого розслідування до Генеральної прокуратури.
Наливайченко також підтвердив інформацію народного депутата Геннадія Москаля про те, що представники російських спецслужб брали участь у розробці та реалізації планів “Хвиля” і “Бумеранг” для «зачистки» Майдану Незалежності.