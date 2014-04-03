СБУ: У січні в Україну прибули російські транспортні літаки з 5 тоннами вибухівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

Він зазначив, що встановлено, що ця вибухівка була виготовлена на підприємстві у підмосковному місті Сергеєв Посад.

У зв'язку з цим, як зазначив Наливайченко, російські спецслужби мають дати відповідь, хто замовляв і для чого перевозилась така кількість зброї і вибухівки.Читайте такожСБУ: 26 працівників ФСБ РФ брали участь у масових вбивствах на Майдані

Також Наливайченко зазначив, що зібрані СБУ з цього приводу матеріали передані для подальшого розслідування до Генеральної прокуратури.

Наливайченко також підтвердив інформацію народного депутата Геннадія Москаля про те, що представники російських спецслужб брали участь у розробці та реалізації планів “Хвиля” і “Бумеранг” для «зачистки» Майдану Незалежності.