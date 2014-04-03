Голови МВС, СБУ, ГПУ дали звіт щодо масових вбивств на Майдані

Глави українських силових відомств відзвітували щодо розслідування масових вбивств на Майдані 18-20 лютого. Станом на 13:00 прес-конференцію завершено.

Зокрема, розслідуванням було встановлено, що дії "тітушок", які діяли проти мирних протестувальників в Києві, координував керівник медіа-холдингу "Контакт" Віктор Зубрицький, пов'язаний з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Про це повідомив в.о.голови МВС Арсен Аваков.

Також, за його даними, 17 людей було вбито на Інститутській під час протистояння з правоохоронцями. Він додав, що на Інститутській з боку Жовтневого працювала спецрота "Беркуту" з жовтими пов'язками на рукавах під керівництвом майора Дмитра Садовніка. Всі особи учасників операції встановлено.

Глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у плануванні операції на Майдані брали участь 26 співробітників ФСБ Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затримано 12 бійців "чорної роти" "Беркуту", які, імовірно, стріляли по мітингувальниках з вогнепальної зброї , включно з їхнім командиром.