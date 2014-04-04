Наступного тижня Росію можуть позбавити повноважень у ПАРЄ

Питання про часткове або повне позбавлення повноважень російської делегації на Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) неодмінно буде обговорюватися в ході весняної сесії асамблеї, яка відбудеться в Страсбурзі з 7 по 11 квітня. Про це в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода у Парижі повідомив Генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький.

За словами Генсека ПАРЄ, згідно зі статутом Ради Європи, на пленарній сесії асамблеї мають обговорюватися подані парламентаріями проекти резолюцій, що відповідають заданим критеріям. В даному випадку, зазначає Савицький, запит був поданий декількома парламентськими групами, представленими в ПАРЄ, і відповідає всім необхідним вимогам. Тому, у асамблеї немає іншого виходу, як винести дане питання на голосування.

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Співрозмовник радіостанції зазначив, що точна дата та час обговорення цього питання будуть встановлені в понеділок 7 квітня, в перший день весняної сесії ПАРЄ, після отримання відповідних рекомендацій однієї з парламентських комісій. За словами Генсека ПАРЄ, найімовірніше питання про санкції проти російської делегації буде винесено на обговорення у другій половині дня в середу, 9 квітня, або вранці в четвер, 10 квітня.

Войцех Савицький висловив жаль з приводу висловлювань деяких російських політиків про те, що Рада Європи є застарілою, більше не ефективною організацією, дублюючої функції Євросоюзу. За його словами, подібний підхід може пояснюватися лише незнанням справжніх функцій Ради Європи.