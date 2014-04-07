У Дніпропетровській ОДА дозволять збиратися представникам лівих сил

Дніпропетровська облдержадміністрація надасть окреме постійне приміщення у своїй будівлі для зборів представників лівих сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив в.о. заступника голови ОДА Борис Філатов.

За його словами, питання про надання приміщення є одним із пунктів угоди між Дніпропетровською ОДА та представниками громадських організацій “Народна воля”, “Руський блок” та місцевої організації Компартії України підписана сьогодні, 7 квітня.

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“Для нас всі громадяни Дніпропетровської області, які мають свою думку, однакові. Дніпропетровська ОДА невідкладно надасть приміщення для представників названих політичних сил, так само як вона надала приміщення для штабу Національного захисту”, - зазначив Філатов.

При цьому Філатов нагадав, що в Дніпропетровський ОДА існує пропускний режим і “балагану в наданому приміщені не має бути”.

Він також наголосив, що, згідно з угодою, представники лівих сил Дніпропетровщини матимуть можливість проінспектувати військові частини області, де начебто “існують табори для підготовки бойовиків”.

“Представники зазначених політичних організацій можуть самі переконатися, що наявність бойовиків у військових частинах ні що інше, як міф, який тиражується громадськості через мережу Інтернет”, - підкреслив Філатов.

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За його словами, також існуюча при Дніпропетровській облдержадміністрації громадська рада буде доповнена представниками, зокрема КПУ, «Руського блока» та інших громадсько-політичних сил. Філатов зауважив, що це юридично буде зробити складно, але це буде зроблено з метою, щоб громадська рада при ОДА реально впливала на суспільно-політичну обстановку на Дніпропетровщині, а не існувала номінально, як це було при попередній владі.

Філатов зазначив, що за фактами сутичок та побиття представниками різних політичних таборів правоохоронні органи проводитимуть об'єктивне розслідування незалежно від належності до “правих” чи “лівих”.

Філатов повідомив, що угода між Дніпропетровською ОДА та організаціями лівого спектру передбачає надання повного пакету документів щодо функцій Полку національного захисту, створеного на Дніпропетровщині.

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“Представники лівих сил мають документально пересвідчитися, що діяльність цього полку має бути направлена проти зовнішньої загрози, а не боротьбу з тими, хто думає інакше”, - наголосив Філатов.

Він також закликав регіональні ЗМІ всіляко сприяти представникам лівих сил поширювати свої погляди у мас-медіа. При цьому, за словами Філатова, облдержадміністрація отримала від підписантів угоди гарантії, що вони не закликатимуть до сепаратизму та інших антиконституційних дій.

Філатов також повідомив, що глава Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський постійно зустрічається і подовгу дискутує з представниками різних політичних партій та громадських організацій, в тому числі лівого спектру. За його словами, цей діалог є ефективним.