Юристи не бачать поліпшень у судовій системі після зміни влади

«Змін у судовій системі, в порівнянні з тим, що було при попередній владі, я не помітив», - заявив адвокат Юлії Тимошенко та Валерія Іващенка Борис Нечипоренко.

«Хоча деякі судді, які брали участь у розгляді резонансних справ (наприклад, справи Іващенка) стали «шовковими», хоч до рани прикладай. Щойно судді Печерського суду, в тому ж складі, який судив Іващенко раніше, звільнили його від кримінальної відповідальності у зв'язку з декриміналізацією статей і визнали, що не мають судимості», - додав він.

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На його думку судову систему потрібно змінювати: «Для початку - вигнати з неї всіх суддів, які брали участь у політичних репресіях. А таких не мало. А потім проводити люстрацію».

В якості системи, що змушує суддів правомірно приймати рішення, Борис Нечипоренко наводить приклад США: «Там, якщо суддя прийняв три неправосудні рішення - його виганяють із суддів. Було б непогано, щоб люди, виносячи рішення, знали, що можлива відплата», - зазначив він.

Адвокат Ростислав Кравець, старший партнер компанії «Кравець та партнери», і зовсім вважає, що ситуація в судовій системі стала гіршою, ніж була за попередньої влади. «Судді перестали взагалі обдумувати рішення. Судді, замість того, щоб дотримуватися норм законодавства, виносять рішення, які, на їхній погляд, не будуть скасовані в апеляційній інстанції. Не вдумуючись в сенс того, що вони роблять. Якщо раніше хоча б намагалися вивчити справу, то зараз намагаються швидше закінчити розгляд, не вивчаючи його», - заявив адвокат.

За його словами, сьогодні судді точно так само залежні, як і раніше. «Система не змінилася», - констатує Ростислав Кравець.

Такої ж думки і голова адвокатської групи «Солодко і партнери» Євген Солодко. «Змін у системі я не бачу», - заявив він.

«Ось вам один із сьогоднішніх прикладів. Справа Дениса Бугая - яскраве підтвердження того, що судова система працює не на підставі закону, а на підставі доцільності. Хіба нормальна ситуація, коли в суді вночі перебуває голова суду та ще кілька суддів? Коли судове засідання триває до двох годин ночі? Про яке, взагалі, правосуддя це говорить? При цьому людина, стосовно якого має бути прийняте рішення, знаходиться без свідомості. Це лише один з прикладів, яскравих прикладів, але рівно такі ж речі я спостерігав у справах за майданівцям кілька місяців тому. Нічого не змінилося»

При цьому, юрист також зазначив, що «окремі судді, можливо, відчули себе вільніше». «Але в системі - я не бачу змін», - констатував Євген Солодко.

«Я вважаю, що потрібно поміняти весь суддівський корпус. Хто б що не говорив про те, що це неможливо. Не тільки керівників судів. Створити люстрационный комітет, і нехай кожний із суддів або проходить люстрацію, або пише заяву про звільнення. А люстраційний комітет нехай дуже пильно розбирає його справи. Пройшов люстрацію - залишився в системі, не пройшов - вибач», - резюмував адвокат.