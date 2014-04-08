Росія майже погодилась віддати Україні декілька кораблів

Про це в ефірі ГромадськогоТБ розповів голова медіа центра Міноборони України Владислав Селезньов.

"Відомо, що в наслідок переговорів досягнуто домовленість про передачу кількох кораблів, які заблоковані у бухті Донузлава", - сказав він, пише «Українська правда».

"Можливо будуть передані кораблі "Кіровоград", називають корвет "Вінниця" і ще кілька кораблів. Найближчим часом вони будуть передані українській стороні. З технічної сторони не готовий говорити, бо ви ж знаєте, що бухта досі заблокована затопленими кораблями", - сказав Селезньов.

Він додав, що перемовники докладають максимум зусиль, щоб повернути решту українських кораблів.

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Трохи згодом Селезньов розповів, що йдеться також про кораблі "Херсон", "Феодосія" та "Ковель".

"Попередньо йдеться про 10 квітня", - додав він.

Перед тим повідомлялося, що ЧФ Росії нає намір залишити собі близько 30 захопленіх кораблів, а решту утилізує.