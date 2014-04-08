Сьогодні сепаратисти можуть організувати "коридор" для вторгнення військ РФ в Україну - експерт

"Зокрема, за нашими даними, сьогодні за планом ГРУ ГШ ЗС РФ лідерів сепаратистів віддані вказівки в ніч з 8 на 9 квітня ц.р. організувати «коридор» через державний кордон України для проходження колон військової техніки РФ з російської території", - написав у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«Інформаційний Опір», зі своїх джерел. Читайте також Саакашвілі: Якщо диверсанти пробудуть в ОДА 48 годин, увійдуть війська РФ Ця інформація стала відома групі

"Також сепаратисти отримали наказ організовувати провокації з жертвами в містах регіону. З тим, щоб російська сторона могла це інтерпретувати як «терор української влади проти народу", - зазначає Тимчук.

Крім того, координаторами російського ГРУ, «працюють» у регіоні, дано вказівку сепаратистам застосовувати зброю при спробах звільнити захоплені ними адмінбудівлі.Читайте такожНАТО: Росія може почати вторгнення в Україну через 3-5 днів

"За нашими даними, українські правоохоронці та спецслужби в даний час приймають необхідні заходи для блокування сепаратистських груп. Держприкордонслужба і Збройні сили України проводять заходи щодо блокування держкордону і оборони прикордонних районів", - зазначив Тимчук.