Сьогодні сепаратисти можуть організувати "коридор" для вторгнення військ РФ в Україну - експерт

21:33, 08 квітня 2014
Політика
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В ніч з 8 на 9 квітня сепаратисти можуть організувати «коридор» через державний кордон України для проходження колон військової техніки РФ.

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"Зокрема, за нашими даними, сьогодні за планом ГРУ ГШ ЗС РФ лідерів сепаратистів віддані вказівки в ніч з 8 на 9 квітня ц.р. організувати «коридор» через державний кордон України для проходження колон військової техніки РФ з російської території", - написав у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Ця інформація стала відома групі «Інформаційний Опір», зі своїх джерел.Читайте такожСаакашвілі: Якщо диверсанти пробудуть в ОДА 48 годин, увійдуть війська РФ

"Також сепаратисти отримали наказ організовувати провокації з жертвами в містах регіону. З тим, щоб російська сторона могла це інтерпретувати як «терор української влади проти народу", - зазначає Тимчук.

Крім того, координаторами російського ГРУ, «працюють» у регіоні, дано вказівку сепаратистам застосовувати зброю при спробах звільнити захоплені ними адмінбудівлі.Читайте такожНАТО: Росія може почати вторгнення в Україну через 3-5 днів

"За нашими даними, українські правоохоронці та спецслужби в даний час приймають необхідні заходи для блокування сепаратистських груп. Держприкордонслужба і Збройні сили України проводять заходи щодо блокування держкордону і оборони прикордонних районів", - зазначив Тимчук.

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