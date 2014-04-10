Турчинова закликають спростити надання росіянам українського громадянства

Водночас вони запропонували внести необхідні зміни до законодавства і позбавити українського громадянства окремих військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та спецслужб, які порушили закон та перейшли на сторону окупантів в Криму.

Лист від сьогодні відкритий до підписання всім бажаючим на спеціальному сайті citizen.mfaua.org.

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Богдан Яременко, голова правління благодійного фонду “Майдан закордонних справ”: “У якості моральної підтримки росіян, котрі засудили збройну агресію РФ ми запустили проект «Праведники России» (http://spasibo.nextmfa.org/), який не тільки викликав жвавий інтерес десятків тисяч інтернет-користувачів, а й з перших годин існування став ціллю масованої кібератаки. Ми почали отримувати численні звернення щодо сприяння у наданні українського громадянства росіянам і тому ми виступили з ініціативою підтримати прогресивні сили сусідньої держави, надавши можливість здобути українське громадянство за спрощеною процедурою.”

Дипломати вітають внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України № 4569 від 26.03.2014 р.,, але водночас вважають необхідним додати до законопроекту низку положень. Це створить реальний працюючий механізм, яким зможуть скористатися бажаючі (текст законодавчих пропозицій за посиланням).

В листі також запропоновані законодавчі кроки, спрямовані на зменшення загроз національній безпеці України у зв’язку із окупацією Російською Федерацією частини території України. В зв’язку з переходом певної кількості військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та спецслужб України до громадянства Росії з порушенням законодавства пропонується негайно та жорстко відреагувати на ці факти.

“Враховуючи, що знання і навички, зв’язки на вільній від окупантів території, наявність українських документів, а також можливість використання у розвідувально-диверсійній та іншій діяльності проти української держави, вважаємо за доцільне позбавити зазначену категорію осіб українського громадянства та внести їх до списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію України”,- зазначено у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини» Володимир Полочанінов, Борис Тарасюк і від «УДАРу» Ірина Геращенко зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України (№ 4569).