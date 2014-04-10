В Одесі антимайданівці напали на журналістів

Як повідомили УНІАН співробітники Першого міського телеканалу, на їхню знімальну групу напали «кремезні чоловіки з палицями» під час безладів біля готелю «Промінада», розташованому на вулиці Фонтанська дорога, 143.

Як пояснили на телеканалі, це сталося, коли інші антимайданівці трощили автобус, який вывозив активісток Євромайдану.

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«Мужики виривали відеокамеру, штовхали і погрожували фізичною розправою. Не давали знімати, кричали, що ми брешемо. Також постраждала знімальна група «Сьомого каналу», - розповіли журналісти.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі прихильники єдиної України зібралися біля готелю «Промінада», в якому перебував кандидат у президенти Олег Царьов. Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», люди зібралися, аби не випустити Царьова, який мав взяти участь в проросійській акції, що відбувалася в центрі міста. Пізніше Царьов виїхав, але до готелю приїхали з Куликова поля близько 500 чоловік, більшість були в бронежилетах, з бітами, палицями, ланцюгами. Вони напали на євромайданівців, побили кілька активістів і розбили автобус, що відвозив жінок.