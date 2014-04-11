Росія передала матеріали для розшуку Яроша до Інтерполу
11:41, 11 квітня 2014Політика
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Генпрокурор РФ повідомив, що матеріали стосовно Дмитра Яроша передані в Інтерпол.
У Росії заявляють, що незабаром Яроша буде розшукувати Інтерпол / REUTERS
Генпрокуратура Росії передала до Інтерполу матеріали для міжнародного розшуку та арешту лідера української організації "Правий сектор", кандидата в президенти Дмитра Яроша, якого російські слідчі органи звинувачують у бандитизмі та екстремізмі. Про це повідомив, відповідаючи на питання журналістів, генпрокурор РФ Юрій Чайка, який прибув в п'ятницю до Сімферополя, пише ИТАР-ТАСС.
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"Вчора ми передали матеріали до Інтерполу й тепер він вже буде розшукуватися Інтерполом", - повідомив Юрій Чайка.
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