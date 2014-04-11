Росія передала матеріали для розшуку Яроша до Інтерполу

Генпрокуратура Росії передала до Інтерполу матеріали для міжнародного розшуку та арешту лідера української організації "Правий сектор", кандидата в президенти Дмитра Яроша, якого російські слідчі органи звинувачують у бандитизмі та екстремізмі. Про це повідомив, відповідаючи на питання журналістів, генпрокурор РФ Юрій Чайка, який прибув в п'ятницю до Сімферополя, пише ИТАР-ТАСС.

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"Вчора ми передали матеріали до Інтерполу й тепер він вже буде розшукуватися Інтерполом", - повідомив Юрій Чайка.